دراسة: مدة بقاء الأجسام المضادة بعد إصابة كورونا 10 أشهر

وطن: توصلت دراسة حديثة، إلى أن مدة بقاء الأجسام المضادة داخل جسم الإنسان، بعد إصابته بفيروس كورونا، تصل إلى عشرة أشهر فقط.

جاء ذلك بحسب الدراسة التي نشرها موقع "ساينس أليرت"، وأعدتها مجموعة من العلماء من جامعة "إمبريال كوليدج لندن".

وبحسب الدراسة، فإن "دم الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 ثم تعافوا، يحتفظ بالأجسام المضادة لمدة تصل إلى 10 أشهر على الأقل، بعد ظهور الأعراض"، معتمدة على عينات من 38 شخصا، من المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، جميعهم أصيبوا في الموجة الأولى من تفشي الجائحة.

وكانت دراسة سابقة قد توصلت إلى نتيجة مغايرة قالت فيها إن مستويات الأجسام المضادة تبدأ في الانخفاض بعد وصولها إلى مستويات الذروة في حوالي ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,003,717 شخصا في العالم منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (747,033) تليها البرازيل (607,922) والهند (458,880) والمكسيك (288,464) وروسيا (240,871).

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسميا.