شركة دواجن فلسطين- عزيزا، تشارك في يوم المنتجات الفلسطينية

وطن: شاركت شركة دواجن فلسطين – عزيزا بيوم المنتجات الفلسطينية الذي نظمته جمعية حماية المستهلك في جامعة بيرزيت يوم الاثنين الموافق 1/11/2021.

وقد شارك في المعرض اكثر من 15 شركة وطنية فلسطينية من كافة القطاعات الصناعية، وتم خلال تعريف الحضور بالشركة ومنتجتها المتنوعة.

ووزعت الشركة عينات تذوق من منتجاتها على الحاضرين، والتي لاقت استحسانهم، وعبر العديد منهم عن اعجابهم بمنتج برغر دجاج عزيزا الجديد وانتظارهم لمنتجات جديدة ومميزة من الشركة.

وقال نهاد صبح، مدير عام مسلخ شركة دواجن فلسطين عزيزا، "ان يوم المنتجات الفلسطينية في جامعة بيرزيت فرصة مميزة لتعريف طلاب الجامعات بالمنتجات الوطنية الفلسطينية، وجودتها العالية المنافسة للمنتجات المستوردة".

وأضاف: على مدى السنوات العشرة الماضية استطاع مسلخ دواجن عزيزا اكتساب ثقة الجمهور الفلسطيني بجودة المنتجات التي تقدمها الشركة، واليوم نقدم منتجنا الجديد برغر من لحم الدجاج الصافي، بجودة اعتادها الزبائن من الشركة، حيث تعمل الشركة على تطوير منتجات جديدة ومميزة وبجودة عالية تحوز على ثقة المستهلك الفلسطيني.

وتجدر الاشارة إلى أن مسلخ شركة دواجن فلسطين – عزيزا حاصل على شهادة أنظمة إدارة السلامة الغذائية ISO22000 كما تحمل الشركة شهادات نظام HACCP العالمية، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي (باديكو الصناعية).