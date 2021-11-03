شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية تشارك في فعاليات يوم المنتج الوطني

وطن: شاركت شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية في فعاليات يوم المنتج الوطني، والذي أقامته جمعية حماية المستهلك تحت رعاية شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في جامعة بيرزيت بمناسبة يوم المنتج الوطني، الذي يصادف الأول من تشرين الثاني من كل عام، جاء ذلك بحضور ومشاركة ثمانية عشر شركة من الشركات الفلسطينية المحلية.

وحول مشاركة الطيف، قال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للالبان والمنتجات الغذائية: " نعتز ونهتم بمشاركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية في يوم المنتج الوطني، الشركة الوليدة عن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، والتي تتمتع بحصة سوقية ممتازة في وقت زمني قياسي منذ افتتاح المصنع ورفد السوق الفلسطيني بمنتجاتها عالية الجودة عام 2019.

وأشار إلى أن منتجات الشركة أضافت بنية جديدة لقطاع صناعة الألبان، ولاقتصادنا الوطني من خلال الجودة الفائقة والتنوع العالي الذي تحتويه السلة الغذائية لشركة الطيف والتي تلبي كافة احتياجات الأسرة على اختلاف أذواقهم.

وأوضح أن الشركة تحرص بشكل كبير على تحقيق شروط السلامة الغذائية والجودة العالمية في منتجاتنا، ونسعى لوصول أفضل المنتجات وأكثرها أماناً للمستهلك الفلسطيني، من خلال استخدامنا الحليب الطازج بنسبة 100% من المزارع الفلسطينية دون أي مادة مضافة، لنكون الخيار الأول والطبيعي للمستهلك الفلسطيني الباحث عن الجودة، كما نستخدم في مصنع كانديا أحدث التقنيات بخبرات عالمية وبأيادي فلسطينية.

وأكد الهندي على أن طرق التصنيع والرقابة المكثفة على منتجات شركة الطيف من قبل الجهات الرقابية المختلفة جعلته يمتاز بالأمان والجودة العالية، بالإضافة إلى أساليب التخزين المتطورة والتي لا تستغرق وقتاً طويلاً قبل وصول منتجاتنا إلى السوق المحلي كما يحصل في المنتجات المستوردة، والتي عادة ما تتعرض إلى الكثير من الظروف غير الملائمة نتيجة طول فترة تخزينها ونقلها من أكثر من مكان لغاية وصولها إلى السوق المحلي.

كما شدد الهندي على ضرورة تعزيز المنتج الوطني بقوله" إن تعزيز منتجاتنا في السوق المحلي تحديداً، وحمايته من المنتجات المستوردة أصبح ضرورة ملحّة في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها المصنعون ظروفاً اقتصادية استثنائية بسبب تبعات جائحة كورونا وفقدان الموارد الطبيعية وعراقيل أخرى".

يذكر أن شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية تأسست عام 2014 وتم إطلاق منتجاتها إلى السوق الفلسطين عام 2019، و حاصلة على الامتياز الحصري من شركة (كانديا) الفرنسية الأولى على مستوى أوروبا في مجال إنتاج وتصدير منتجات الألبان والأجبان، و يراعي المصنع في عمله وإنتاجه كافة الأنظمة والمعايير الصديقة للبيئة، وشروط السلامة الغذائية والصحة العامة الدولية.