مضرب منذ 42 يوما.. نقل الأسير عياد الهريمي الى عيادة الرمله

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاربعاء، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية نقلت الاسير المضرب عن الطعام عياد الهريمي من سجن "عوفر" الى عيادة الرملة.

ولفتت، الى أن المعتقل عياد الهريمي، (28 عاماً)، من بيت لحم، مضرب عن الطعام منذ (42) يوماً، ومعتقل إداريا منذ شهر نيسان 2021، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال المتكرر، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، وكان قد أضرب سابقًا ضد اعتقاله الإداريّ في عام 2016 خاض إضراباً استمر لمدة (45) يوماً. وبلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو تسع سنوات.