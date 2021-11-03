بلدية الاحتلال تهدم منزلاً في جبل المكبر بالقدس

وطن: شرعت آليات بلدية الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، بهدم منشأة سكنية في بلدة جبل المكبر جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مصدر محلي، بأن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة آلياتها الثقيلة وبحماية شرطة الاحتلال اقتحمت حي الصلعة في جبل المكبر.

وأضاف أن الآليات بدأت بهدم منشأة سكنية تعود للمقدسي محمد الحروب، الذي يسكن فيها مع زوجته وأبنائه منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال كانت قد سلّمت الحروب قبل ستة شهور أمرًا بهدم منزله، لكنه استطاع تجميده.

لكن، وخلال جلسة المحكمة التي عُقدت أمس من أجل منزله، رُفض الاستئناف المقدّم من قبل الحروب، وأقرّت المحكمة أمر الهدم والذي تم تنفيذه صباح اليوم.

المصدر: (القسطل)