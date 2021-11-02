مؤسس شركة "أمازون" يتعهد بإنفاق ملياري دولار لحماية الطبيعة

وطن: أعلن مؤسس شركة "أمازون" رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس اليوم الثلاثاء، عن تعهده بإنفاق ملياري دولار في مشاريع تهدف إلى حماية الطبيعة.

وقال بيزوس أمام قمة "كوب 26" المناخية في غلاسكو إنه أدرك هشاشة الطبيعة على الأرض أثناء رحلته إلى الفضاء، "عندما نظرت إلى الأرض من الفضاء، بدا الغلاف الجوي رقيقا للغاية، والعالم محدود جدا وهش جدا"، مشددا على أنه "يجب علينا أن نقف معا لحماية عالمنا".

وأوضح أن "التبرعات التي ستأتي من "صندوق بيزوس للأرض" ستوجه لاستعادة المناظر الطبيعية وتحويل الأنظمة الغذائية"، مشيرا إلى أن "كثير من مناطق العالم تحولت بالفعل من امتصاص الكربون إلى مصدر له وأن ثلثي مساحة الأراضي الخصبة في إفريقيا قد تدهورت ولكن يمكن إعادة إصلاحها، مما يؤدي إلى تحسين خصوبة التربة وتحسين الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي".

المصدر: (BBC)