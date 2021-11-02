وزارة النقل تصدر بيانا مهما بشأن رخص التشغيل العمومية

وطن: أصدرت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بشأن رخص التشغيل العمومية والحافلات والمركبات العمومية (السيرفيس والسفريات الخاصة).

وقال الوزارة في بيان لها، إنه بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا من قانون المرور رقم (5) لعام 2000 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم العمل برخص التشغيل العمومية والحافلات والمركبات العمومية (السيرفيس والسفريات الخاصة)، فقد قررنا ما يلي:

أولا: على كافة مالكي الحافلات والمركبات العمومية الالتزام بخدمة الخطوط الممنوحة لها.

ثانيا: على كافة مالكي/ مستأجري رخص التشغيل العمومية الشاغرة تسجيل مركبة أو حافلة على هذه الرخص خلال مدة أقصاها 1/12/2021.

ثالثا: تلغى رخص التشغيل العمومية التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها مدة تزيد عن سنة واحدة.

رابعا: تلغى رخص التشغيل العمومية الغير ملتزمة بأحكام القرار أعلاه.