حزب الشعب: تحرير الاسرى والأسيرات من سجون الاحتلال على رأس أولوياتنا الوطنية

وطن: جدد حزب الشعب تأكيده ان تحرير الاسرى والأسيرات من سجون الاحتلال على رأس أولوياته الوطنية.

وحيا الحزب في بيان وصل وطن نسخة عنه الأسير باسم خندقجي عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب، في الذكرى الثامنة عشرة لاعتقاله، كما حيا عموم الاسيرات والاسرى، معاهدا اياهم ان تكون قضية تحريرهم من أولوياته الوطنية.

وأكد الحزب في بيانه انه في ذكرى اعتقال عضو لجنتها المركزية الخندقجي، أن من ضمن أولياته الأساسية كما كل القوى تتركز بالعمل على تحرير الاسرى والأسيرات من سجون الاحتلال، مضيفا " ان الرفيق الأسير باسم الخندقجي بدأ حياته منتميًا لعائلة كادحة مناضلة لعبت دورًا بارزًا في مقارعة الاحتلال، وحين بدأت الانتفاضة الأولى تأثر الرفيق الخندقجي بما يجري حوله، خاصة في محيط العائلة التي تنتمي لليسار عمومًا، الأمر الذي دفعه للانتساب مبكراً إلى صفوف الحزب الشيوعي الفلسطيني (حزب الشعب - حالياَ)، وبدأ نشاطه داخل الجامعة ومن خلال مخيمات العمل التطوعي، كما شارك بفعالية في العديد من اللقاءات وورش العمل وحملات التضامن مع المجموعات الدولية، ونتيجة نشاطه المميز برز الرفيق باسم كواحد من أهم المثقفين التقدميين."

ولفت حزب الشعب ان الخندقجي يمضي حكما بالسجن بثلاثة مؤبدات .

وتعرض باسم الخندقجي داخل سجون الاحتلال لمعاملة شديدة القسوة من قبل إدارة السجون، لكنه استطاع مواجهة ذلك حسب شهادة الصليب الأحمر الدولي، حيث واصل إنتاجه الأدبي المكافح بغزارة داخل السجن، فكتب العديد من الروايات ودواوين الشعر والمقالات التي تحاكي الهم الفلسطيني وتجربة الأسير الفلسطيني داخل السجون ومعاناته اليومية، وتمكن من إصدار العديد من الدواوين الشعرية والروايات والمقالات، مثل (طرق على جدران المكان، شبق الورد إكليل العدم، نرجس العزلة، خسوف بدر الدين، طقوس المرّة الأولى، مسك الكفاية) إضافة الى دراسة عن المرأة الفلسطينية، وعن أدب الحركة الأسيرة.

ولفت الحزب الى ان بعض أصدقاء الخندقجي في فرنسا ترجموا أعماله إلى اللغة الفرنسية ونشرها، كما شكلوا لجنة للتواصل والاطمئنان عليه، إضافة لعرض إنتاجاته الأدبية واقامة حفل إعلان إحدى رواياته الجديد في معرض بيروت الدولي للكتاب برعاية وحضور حشد من الأدباء اللبنانيين والفلسطينيين.

وانتخب حزب الشعب الخندقجي في المؤتمر الرابع للحزب بالإجماع عضوا في اللجنة المركزية للحزب تقديرا لدوره الكفاحي المستمر، وهو ما يزال رغم جدران السجن يواصل عطاءه بتدفق مذهل.

وحصل الخندقجي مؤخرا على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، وتعمد الاحتلال فيها أن يعرقل إكمال تحصيله الجامعي، إلا أن إصرار باسم حال دون ذلك.

ولفت حزب الشعب ان باسم تعرض للنقل التعسفي إلى العديد من سجون الاحتلال، كان آخرها سجن "جلبوع" حيث يقبع الآن فيه، وقد تعرض كما باقي الأسرى لعقوبات إثر تحرير الأسرى الست أنفسهم من نفق الحرية، وقد شارك في جميع إضرابات الأسرى الجماعية منذ اعتقاله.

وأكد البيان "إن حزب الشعب الفلسطيني وهو يحيي ذكرى اعتقال عضو لجنته المركزية في ظروف تصاعد الهجمة الإسرائيلية على شعبنا في الضفة وغزة والقدس، من مصادرة الأراضي وضمها وتهويد للقدس وإفراغ أهلها منها ومواصلة كل صنوف الاعتداءات على شعبنا وأسراه وحصار قطاع غزة، فإنه يعاهد شعبنا واسرانا البواسل خلف القضبان على التصدي لهذه المؤامرات وصولا لإنهاء الاحتلال ودحره."

وشدد الحزب بأن ما تشهده سجون الاحتلال من مضايقات وتنكيل وتعذيب أسيراتنا وأسرانا، وإصرار الاحتلال على الاعتقال الإداري الذي يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، الأمر الذي يدعو إلى التدخل الدولي العاجل للجم الاحتلال وتقديم قادته للمحاكم الدولية.

ودعا الحزب أبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات نصرة لأسرانا في سجون الاحتلال وتفعيل المقاومة الشعبية للضغط عليه من أجل وقف إجراءاته الإجرامية.