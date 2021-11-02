مجلس الزيتون الفلسطيني يطلق استراتيجيته الوطنية 2022-2026

وطن: أطلق مجلس الزيتون الفلسطيني استراتيجيته الوطنية 2022-2026، وذلك خلال احتفال أقامه، اليوم الثلاثاء،بمدينة رام الله،شارك فيه وزير الزراعة رياض العطاري وعدد من المنظمات الاهلية والدولية العاملة في القطاع.

وتتضمن إستراتيجية المجلس ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين أداء مجلس الزيتون،يسخر المجلس الاطار التشريعي بفاعلية،تعزيز خدمات المجلس بما يحقق الانخراط الفاعل في سلسلة القيمة لقطاع الزيتون.

وأشار وزير الزراعة في كلمته خلال اطلاق الاستراتيجية الى أهمية قطاع الزيتون في فلسطين والذي يشكل ركيزة اساسية للقطاع الزراعي بما يمثله من اهمية وقيمة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.