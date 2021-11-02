الرئيس اللبناني: معالجة الخلاف مع دول الخليج مستمر

وطن: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، أن "معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات على أمل الوصول إلى الحلول المناسبة".

جاء ذلك خلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق أوسط النائبة إيزابيل سانتوس، وأعضاء الوفد النيابي المرافق لها في قصر بعبدا شرقي بيروت، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وفي الأيام الماضية، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.