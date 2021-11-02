العثور على مخبأ أسلحة في الجولان المحتل

وطن: عثرت سلطة "إزالة الألغام" الإسرائيلية، على مخبأ سوري تحت الأرض حفر في الجولان المحتل منذ حرب 1976.

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن المخبأ عثر عليه خلال عمل الجهات المختصة في الأشهر الأخيرة بتلك المنطقة لإزالة الألغام، مشيرة إلى أنه عثر على كميات كبيرة من الذخيرة بداخله.

ونشبت حرب عام 1976 بين إسرائيل وكل من العراق ومصر وسوريا والأردن بين 5 حزيران/يونيو 1967 والعاشر من الشهر نفسه، وأدت إلى احتلال "إسرائيل" لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان، وتعتبر ثالث حرب ضمن الصراع العربي الإسرائيلي.