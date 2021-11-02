بالصور | اختتام مؤتمر السلام العالمي 2021 في تركيا المنظم من قبل سلسلة السلام العالمية بمشاركة شبابية فلسطينية



وطن: اختتم مؤتمر السلام العالمي 2021 في تركيا المنظم من قبل سلسلة السلام العالمية بمشاركة ثلاثة شبان وشابات فلسطينيات، حيث يركز المؤتمر على مبادئ التنمية وحقوق الإنسان.

وانطلق المؤتمر في 27 أكتوبر واستمر حتى 30 أكتوبر، بتنظيم من سلسلة السلام العالمية، التي تُعنى بمبادئ الأمم المتحدة، حيث ينظم المؤتمر سنويا في دولة يتم اختيارها بمشاركة أكثر 100 شاب وشابة من حول العالم، ويتم اختيارهم من دول تعاني من الصراعات والحروب.

وقالت المشاركة في المؤتمر روان راضي لـوطن، إن غايتي من المشاركة في المؤتمر كانت بهدف التعريف بالقضية الفلسطينية".

وأضافت تحدثنا عن الاحتلال المستمر منذ 73 عاما لفلسطين، والذي يمارس جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني الذي لا زال الشعب الوحيد في العالم يخضع الاحتلال.