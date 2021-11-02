كهرباء القدس: قطع الكهرباء بشكل جزئي عن مناطق في محافظتي القدس ورام الله يومي الأربعاء والخميس

وطن: قالت شركة كهرباء القدس إنها ترفض الإجراء الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي، الذي أساسه الضغط على المستوى السياسي الفلسطيني في ظل حصار مالي شديد يمارسه الاحتلال على السلطة الفلسطينية.

وناشدت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، كل من عليه ديون لصالح الشركة القيام بواجبه لتسديدها وأيضا التوقف عن الربط العشوائي وغير الشرعي والذي يزيد من الأحمال على الشبكة الكهربائية ويزيد الأعباء المالية التي أصبحت لا تطاق ولا يمكن تحملها من قبل الشركة.

وأضافت أنه بناءً على قرار شركة كهرباء "إسرائيل" والمستوى السياسي لديها، فقد قررت قطع التيار الكهربائي عن المناطق الآتية في الأيام المبينة في الجدول من الساعة 11 صباحا الى الساعة 3 عصرا.