وعد بلفور ؛ دولة مزعومة مختلقة وليست وطن قومي

كتب: فادي البرغوثي

مخطئ من يظن أن وعد بلفور تحقق بقيام دولة "إسرائيل" عام 1948، بالرغم أن الوعد مهد لقيام الدولة المسماة "اسرائيل "، وبالرجوع الى الوعد نلاحظ أن ثمة مفارقة كبيرة ما بين إعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين وبين قيام دولة "إسرائيل" كدولة احتلال والتي ظل العرب والفلسطينيون بمثابة شوكة في حلقها، لذلك لن يتحقق الوعد طالما هناك فلسطيني واحد على ارض فلسطين.

امر آخر هو أن اليهود يمتلكون دولة ولا يمتلكون وطن وهناك فرق شاسع ما بين الوطن بمفهومة الواسع من ثقافة وعادات ونسيج اجتماعي متماسك وبين الدولة (الاسرائيلية) والتي اكتسبت تجسيدها من القوة والسيطرة، وهي بهذا المفهوم تعتبر حالة طارئة تخضع الى فترة تاريخية تتغير مع مجرى الزمن واختلاف ميزان القوة لترجع الى سياقها الصحيح كي يعود الوطن لأصحابه الأصليين.

هذا يجعلنا أن نستدل عن الأسباب التي تجعل "إسرائيل" تعمل جاهدة في سباق مع الزمن ليس من أجل اخضاع الفلسطينيون فقط وانما لإجبارهم على الاعتراف بيهودية الدولة المزعومة والتي ممكن أن تجسد وعد بلفور بمفهومة كوطن قومي لهم ونفي وطمس أي تاريخ للشعب الفلسطيني الذي يملك ثقافة تؤهلهُ من العودة والعيش في فلسطين ضمن منظومة متماسكة وقوية، وليس عبثا أن يكون أغلب طروحات الحل تتضمن إدخال مصطلح فلسطين الجديدة بدل فلسطين لوحدها فالنصوص التي أعُلن عنها مثلا في صفقة القرن كانت تتردد فيها فلسطين الجديدة والمقصود بذلك محو اسم فلسطين كذاكرة وتاريخ ووطن فهذا مشروع يمتد من بلفور وبداية تبلور تحالف الاستعمار مع الحركة الصهيونية الى وقتنا الحالي.

في هذا السياق والمعالجة غير الواقعية لشعب يعيش فوق ارضة او الذي تشرد منها قصرا أن يتم التنكر له من قبل هذه القوى الكبرى والمتحالفة مع الحركة الصهيونية بمحاولة محو اسم فلسطين التاريخية أو حتى اسم فلسطين لبعث رسالة واحدة مفادها اننا ابناء غير شرعيين على هذه الارض او ما نحصل عليه صدقة او منِة من قبل الكيان الصهيوني.

هذا السياق كان مشروع صفقة القرن وكل المشاريع والطروحات أدخال هذا المصلح الخبيث المسمى فلسطين الجديدة مثلا اقترح شارون على بوش الابن حينما أطلق مشروع حل الدولتين الى استبدال كلمة دولة فلسطين إلى دولة فلسطين الجديدة (مذكرات كوندليزا رايس) لكن في كل الاحوال وبالرغم من المؤامرات من بلفور حتى هذه الأيام فان "اسرائيل " بالرغم من امتلاكها الدولة فهي لا تملك الوطن وان خسرت الدولة تذهب ريحها الى الابد ، اما نحن نملك الوطن ولا نملك الدولة وان خسرنا الدولة نبقى نحث الخطى نحو فلسطين الى ان تصبح قوة مختلفة قادرة على تجسيد دولة ذات بعد ثقافي متماسك.