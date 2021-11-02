سلطات الاحتلال ستخصم ديون الكهرباء على السلطة من أموال المقاصة

رام الله - وطن: تتجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى خصم ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أموال المقاصة وعائدات الضرائب، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن حمد عمار المسؤول في وزارة مالية الاحتلال قوله إن "ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء والبالغة 400 مليون شيكل، سيتم خصمها من أموال المقاصة التي يتم تحويلها للسلطة بعد جباية الضرائب".

وذكرت الصحيفة أن عمار أوعز لمصلحة الضرائب التنسيق مع السلطة الفلسطينية من أجل وضع خطة لموازنة وجدولة الديون في التصنيف من أموال الضريبة التي تحول إليها، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال لن تستطيع شطب الديون لشركة الكهرباء.