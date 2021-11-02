وفد من الموساد يزور السودان ويلتقي مسؤولين في المجلس السيادي

وطن: أكد مسؤولون في دولة الاحتلال، أن وفدا زار العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع مسؤولين بالقيادة السودانية.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن الوفد الاسرائيلي الذي ضم ممثلين عن الموساد، أجرى محادثات مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، وكذلك على ما يبدو مع رئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك.

بينما ذكر موقع "والا" نقلا عن دبلوماسي غربي أن أحد المسؤولين الذين اجتمع معهم الوفد الاسرائيلي كان الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وهو مسؤول "قوات الدعم السريع" في الخرطوم.

وأشار الموقع "واي نت" إلى مصادر سودانية أكدت من جانبها الزيارة والتي كان الهدف منها محاولة الوساطة بين الطرفين، فيما يبدو أن الهدف الحقيقي هو معرفة ما يجري في البلاد بعد الأحداث الأخيرة.

وتمتنع دولة الاحتلال حتى الآن عن اتخاذ أي موقف علني من الأحداث الأخيرة، وسط اتهامات لها بأنها متورطة فيها وتدعم البرهان.

ووفقًا للموقع، فإن الأحداث التي شهدتها السودان الأسبوع الماضي قد يكون لها تأثير على عملية التطبيع في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، حيث كانت العلاقة بين الطرفين منذ البداية أبطأ من تلك بين دولة الاحتلال والدول العربية الأخرى.