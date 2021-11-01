العثور على رفات خلال تجريف الاحتلال للمقبرة اليوسفية

وطن: عثر أحد عمال بلدية الاحتلال، مساء اليوم الاثنين على رفات خلال تجريف الآليات أرض مقبرة اليوسفية بالقدس، وقام بجمعها ووضعها في كيس، وإبعادها عن المكان.

وقال شهود عيان، إن عمال بلدية الاحتلال يواصلون العمل بتجريف أرض مقبرة اليوسفية للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضافوا أن عناصر شرطة الاحتلال رافقوا مسؤولين مساء اليوم إلى داخل المقبرة، خلال عمل الآليات داخلها، وقدموا لهم شرحًا عن سير العمل.

ولوحظ عمل عدد كبير من المستوطنين في مقبرة اليوسفية، إلى جانب عمال بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة.

وأوضح الشهود أن العمال أكملوا اليوم تمديدات ساعة مياه إلى داخل الجزء الذي تم تجريفه في المقبرة.

وقمعت قوات الاحتلال المصلين والأهالي بقنابل الصوت في المقبرة الجمعة الماضية، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بشظايا القنابل ونقلهم إلى المستشفى، واعتقلت شابين وفتى.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تحويل المقبرة إلى حديقة "توراتية" كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، وتنظيم مسار للمستوطنين والسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها.