"الفدائي" في المركز 13 بالقيمة السوقية لكأس العرب

وطن: حل المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم في المركز الثالث عشر بين نظرائه الـ 16 المشاركين في بطولة كأس العرب، من حيث القيمة السوقية حسب موقع "ترانسفير ماركت".

ومن المنتظر أن تستضيف قطر منافسات البطولة بدءًا من يوم 30 نوفمبر الجاري، وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة من منافسات البطولة، بجانب المغرب، والسعودية، والأردن.

وفيما يلي القيم السوقية للمنتخبات العربية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت":

1- المغرب (224.10 مليون يورو)

2 - الجزائر (200.40 مليون يورو)

3 - مصر (145.95 مليون يورو)

4 - تونس (59.30 مليون يورو)

5 - السعودية (24.25 مليون يورو)

6 - الإمارات (22.58 مليون يورو)

7 - قطر (20 مليون يورو)

8 - سوريا (13.88 مليون يورو)

9 - العراق (8.18 مليون يورو)

10 - عُمان (6.10 مليون يورو)

11 - موريتانيا (5.98 مليون يورو)

12 - البحرين (5.43 مليون يورو)

13 - فلسطين (4.75 مليون يورو)

14 - الأردن (4.28 مليون يورو)

15 - لبنان (3.58 مليون يورو)

16 - السودان (850 ألف يورو)