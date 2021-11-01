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جنين : الاحتلال يحتجز شباناً من يعبد ويعيق تحركات المواطنين

01.11.2021 10:54 PM
جنين : الاحتلال يحتجز شباناً من يعبد ويعيق تحركات المواطنين

وطن: أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، تحركات المواطنين على حاجز عسكري نصبته على مدخل بلدة يعبد غرب جنين، واحتجزت شباناً في منطقة مريحة وعلى حاجز عسكري " دوتان " .

وذكرت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال  نصبوا حاجزًا عسكريًا على مدخل البلدة الشرقي  ، واحتجزوا شباناً في منطقة مريحة وشابا من يعبد على حاجز عسكري " دوتان " ، وعرف منهم الأسير محمد  ياسر محمد عمارنة  ، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين .

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