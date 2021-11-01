الاسير المقدسي باسل الصياد يتنسم الحرية غدا الثلاثاء

وطن: من المقرر أن يتحرر من الاسر غدا الثلاثاء، الأسير المقدسي باسل خليل الصياد من بلدة الطور بعد ان أمضى مدة محكوميته في سجون الاحتلال.

وكان باسل قد اعتقل بتاريخ 3/5/2015 و إدانته المحكمة بإلقاء الزجاجات الحارقة و الحجارة على البؤر الاستيطانية و جنود الاحتلال في البلدة واصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة ست سنوات و نصف و فرضت عليه غرامة مالية باهظة جدا بقيمة 80 ألف شيكل.

قبل ثلاث سنوات و نصف قرر باسل ان ينشئ اسرته الصغيرة، وتقدم من خلف القضبان لطلب يد المقدسية ياسمين الصياد.

تعرض باسل للقمع و العقوبة على يد ادارة سجون الاحتلال اثر مشاركته لاخوانه الاسرى في العديد من الفعاليات النضاليه المناهضة للاحتلال، وقد تنقل في عدة سجون و سيتحرر من سجن النقب الصحراوي.