الرئيس يصل إيطاليا في زيارة رسمية

وطن: وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية.

ويلتقي الرئيس خلال الزيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء ماريو دراجي، وقداسة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وسيطلع الرئيس المسؤولين في ايطاليا والفاتيكان، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسيبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق والجهود التي يبذلها الرئيس لشرح ما تتعرض له القضية الفلسطينية، ولشرح الموقف الفلسطيني.