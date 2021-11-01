محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة اكتشف تراثا لم يبلغ الشرطة

وطن: أصدرت محكمة صلح رام الله ممثلة بهيئة القاضي نجاة بريكي حكماً بإدانة المتهم (م،ف) بتهمة اكتشف تراثا لم يبلغ الشرطة سندا لأحكام المادة 62/1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي وحكمت عليه بالحبس مدة سنة .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رنا ابو دواس وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .