الخارجية تدعو الإدارة الأميركية لفتح القنصلية الامريكية في القدس وإغلاق الباب أمام حملات تحريض اليمين المتطرف

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حملة التحريض البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرع اليمين المتطرف فيها ضد الرئيس محمود عباس، وضد قرار الادارة الأميركية بإعادة فتح القنصلية في القدس.

ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذه الحملة تستدعي من الادارة الأميركية الاسراع في فتح القنصلية، واغلاق الباب امام هذه الحملات التحريضية العنصرية وأية خطوات أحادية الجانب من شأنها ان تبعد أو تعطل أو تؤجل تنفيذ هذا القرار.

وأشارت إلى الضغوط التي تمارس على الادارة الاميركية لثنيها عن تنفيذ هذا القرار، وهو ما يتضح من خلال حملة المواقف والتصريحات التي يطلقها أكثر من مسؤول في حكومة الاحتلال خاصة الذين يمثلون اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال.

وتابع بيان الخارجية: "تواصل منظمات اليمين المتطرفة الزج بصورة الرئيس محمود عباس رمز الحق الفلسطيني في سياق رفض تلك المنظمات لإعادة فتح القنصلية تحت شعار رفضها ايضا لتقسيم القدس بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، تأكيدا على ثقافة الكراهية والعنصرية ورفض السلام مع الجانب الفلسطيني".