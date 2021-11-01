تهويد جديد من نوعه: الاحتلال يطلق أسماء مستوطنين على تقاطع طريق بالبلدة القديمة للقدس

وطن: أطلقت بلدية الاحتلال أسماء مستوطنين على تقاطع طرقي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت وسائل محلية بأن رئيس البلدية ،موشيه ليؤون، افتتح اليوم ما يسمى بـ"ميدان هجڤورا" أي "ساحة الأبطال" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد تغيير اسم تقاطع طريقيّ "الواد" و"الآلام" بإضافة أسماء مستوطنين قتلوا في المكان عام 2015.

ويُعد هذا التهويد الأول من نوعه من حيث إطلاق اسم عبريّ على طريق في الحي الإسلاميّ، والذي ارتقى فيه أيضا مفجر ثورة السكاكين، مهند الحلبي، شهيداً عام 2015.