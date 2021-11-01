عائلة الأسير ناصر أبو حميد تعلن إصابته بالسرطان

وطن: أعلنت عائلة الأسير المحكوم بالمؤبد 7 مرات و50 عاماً إضافية، ناصر أبو حميد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إصابة نجلها الأسير بورم سرطاني خبيث في الرئتين.

وكان الأسير قد خضع لعملية جراحية معقدة منذ أيام في مستشفى "برزلاي" "الإسرائيلي لاستئصال ورم في الرئة، كان قد تسبب له بمضاعفات صحية وخسارة أكثر من كيلوغرامات من وزنه.

ويشار إلى أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وقد اعتقل الاحتلال أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018 ولهم شقيق سادس وهو الشهيد عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال وحٌرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما وتعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019، وفقًا لنادي الأسير.