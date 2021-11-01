محامي عائلة بنات لـوطن: محامي المتهمين بمقتل نزار بنات تهجم على الشاهد وعليّ شخصيا، و سأقاطع جلسات المحكمة الى أن تتم معاقبته

وطن: عقدت المحكمة العسكرية اليوم الاثنين جلسة جديدة للنظر في ملف مقتل المعارض السياسي نزار بنات، حيث شهدت الجلسة انسحاب محامي عائلة بنات غاندي الربعي من المحكمة.

وقال الربعي لوطن إنه انسحب من جلسة محاكمة المتهمين في جريمة قتل المعارض بنات، التي عقدت اليوم الاثنين في رام الله، حفاظا على كرامة المحكمة وكرامته، بعد تطاول محامي الدفاع عن المتهمين على الشاهد ، مؤكدا انه لن يعود إلى المحكمة إلا بعد محاسبة محامي الدفاع عن المتهمين.

وفي حيثيات القضية، قال الربعي في حديث لـ وطن، أنه انسحب، اليوم الاثنين، من جلسة المحكمة احتراما للعدالة و لساحة المحكمة.

وأوضح الربعي "في الجلسة الصباحية تهجم محامي الدفاع على الشاهد الرئيسي في المحكمة حسين بنات، ووصفه بانه شاهد زور، وهذا يعتبر اتهاما بجريمة امام المحكمة، وهو لا يجوز لأنه يضعه في خانة ترهيب الشاهد، ومع ذلك استمرينا في حضور الجلسة". مضيفا: "لم تتدخل المحكمة في هذا الاتهام الخطير الذي وقع أمامها وأمام الحضور، وكان على المحكمة أن تتدخل لأنه لا يجوز ترهيب الشاهد."

وأضاف الربعي: "لقد وجه محامي الدفاع للشاهد لفظ أنه يُعلمه ويعلم مئة مثله الأدب وهذا أيضا لا يجوز وكلام خطير وشتم للشاهد، فإذا كان لديه اعتراض يجب ان يتقدم به من خلال المحكمة لا ان يتلفظ بهذه الألفاظ أثناء الجلسة."

وتابع: "عندما طلبت الإذن ورفعت يدي للمحكمة بكل أدب، توجه إليّ محامي الدفاع بالتلويح بيده وقال لي اسكت، وهذا امر لم اشهده من قبل ولا في أي محكمة". مشددا على ضرورة أن تصدر المحكمة عقوبة بحق محامي الدفاع.

وقال الربعي: "المحكمة تحترم نظامها ونحن نحترم نظام المحكمة، ولا يجوز التطاول على الادعاء ولا الشاهد بهذه الطريقة، لذلك قررنا الانسحاب حفاظا على كرامة المحكمة وكرامتنا التي لا نساوم بها."

وأكد أنه لن يعود للمحكمة في الجلسات القادمة حتى تنفيذ عقوبة بحق محامي الدفاع عن المتهمين، أولا لاتهامه الشاهد حسين بنات، بشاهد الزور، وثانيا على إهانتي في المحكمة.