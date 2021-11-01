كورونا في غزة: 6 حالات وفاة و(241) إصابة جديدة

وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 1/11/2021، ست حالات وفاة ، و (241 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا وبفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 1319 فحص مخبري.

كما سجلت وزارة الصحة، تعافي 456 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 183854 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 3709 حالة، واجمالي المتعافين 178568 حالة، واجمالي الوفيات 1577 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 120 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 80 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 474357 شخص