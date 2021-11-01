الحركة الاسيرة تشرع ببرنامج نضالي بإغلاق الأقسام في السجون لدعم الاسرى المضربين عن الطعام

وطن: حمّلت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الخطير الذي وصلوا إليه، مؤكدة أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عليه".

وأضافت الهيئة القيادية ، أنه اعتباراً من اليوم سيتم الشروع ببرنامج نضالي مساند للأسرى المضربين عن الطعام.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج النضالي يبدأ بإغلاق الأقسام لمدة ساعتين، من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشر والنصف ظهراً.

كما أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، ان" الحركة الأسيرة ستُقدم اليوم الإثنين، على إغلاق الأقسام في سجون الاحتلال تعبيرًا عن الغضب في وجه إدارة السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وما تمارسه من سياسات إجرامية ومماطلة ممنهجة بحق الأسرى الإداريين الأبطال المضربين عن الطعام، وُتطالب بالإفراج عنهم."