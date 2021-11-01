حمدي فرّاج يكتب: سعيد عياد .. من جمال الحب الى رحاب الفكر

صباح الخير يا سعيد، هكذا قلت لجمال بعد يوم على رحيله وبعد الاربعين وبعد السنة، وبعد كل مناسبة عبرت وأخرى ستعبر، ذلك انني لا أجيد النعي، ليس من باب انني لا أحبه فحسب، بل لأني ارفضه وأدحض أكاذيبه، هل مات ارسطو وهرقليتس وأرخميدس ولبيد والجاحظ والمعري وجاليليو وشكسبير وديكارت وماركس ودارون، رغم ان البعض اعدم اعداما بطرائق شتى، لكنهم عاشوا اكثر بكثير ممن يظنوا انهم عائشين، ذلك انهم عاشوا من أجل قضية، وعقلوا انفسهم في ضبابها حتى اتضحت الرؤيا لكل ذي عين.

صباح الخير يا سعيد .. عندما اوقعتك الكورونا، لم أضع يدي على قلبي كما فعلت مع انيس النقاش وعبد الستار قاسم، ربما بحكم معرفتي الحميمة بك منذ الصبا، كنت تمتشق سلاحا ماضيا، تشهره حتى في وجه الخصوم، انه ابتسامتك الزاهية الصافية التي لم تكن تمثيلا ولا تملقا ولا تكتيكا كالتي حذر منها ابو الطيب المتنبي: اذا رأيت نيوب الليث بارزة / فلا تظنن ان الليث يبتسم. كانت ابتسامة تنم عن محبة. كنت اعرف ان الابتسامة التي تطورت عن محبة، ستصل في يوم من الايام الى رحاب الفكر الذي وجدتك في العقد الاخير تجوب ميادينه كفارس في معركة قديمة، تريد باصرار طفولي ان تسبر غوره و تمسح ما تبقى من غباره العالق. وكنت تعرف حق المعرفة ان هذا لربما سيصدمك وربما سيعرضك الى ما تعرض له كل من خاضوا الغمار، لكنه بكل تأكيد سيأخذك بعيدا بعيدا عن السرداب وساسته والكهف وصحبه، حتى الايمان بأن تحرير فلسطين لا يتأتى بدون نظرية تحررية. و هنا وضعتني امام سؤال: من هو الاوسع: جمال الحب والابتسام الذي امتشقته، أم رحاب الفكر الذي سعيته حتى نلت شهادة الدكتوراة رغم امكانية شرائها كما يفعل المتدكترون، ثم معلما في اهم جامعات فلسطين ورئيسا لدائرة عربيتها؟ من يا ترى يستوعب من؟ الحب ام الفكر؟ وضعتني امام هذا السؤال "السعيد عيادي" حتى اتصلت "ضحى"، كنت في بدايات اطلالاتها على تلفزيون الدولة / السلطة ، او السلطة / الدولة، قد أبديت لك إعجابي بها ، فسعدت بذلك وقلت لي انك ستنقل لها هذا الاعجاب: "انها ستسر بذلك ، وأنا أكثر".



أما أنا، فحسمت الامر بأن الحب ستخبو جذوته حين يكون متجردا من الفكر، والعكس صحيح، يقوى يتعمق يتجذر يتشعب حين يكون مطعّما بالفكر، كما حصل معك بالضبط، واصبحنا نلتقي حتى ساعات متأخرة في نقاشات فكرية معمقة بلا أي تعقيد او تحريم او تقديس الاانسانية الانسان، وأكاد أجزم ان هذا الحب الفكري او الفكر الحبي، يتأبى على الموت ولا يموت حتى بالموت.