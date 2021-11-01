الاحتلال يواصل أعماله التهويدية بـالمقبرة اليوسفية في القدس

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال التهويد في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، لليوم الثامن على التوالي.

وواصلت بلدية الاحتلال منتصف الليلة وصباح اليوم تدنيس أعمال التهويد والتخريب والتجريف في المقبرة، بهدف إقامة حديقة توراتية لخدمة المستوطنين.

وبدات سلطات الاحتلال مع بداية التجريف في المقبرة بتشييد سور يفصل بين الجزء الذي تجرفه والذي يضم نصب الشهداء وبين بقة ادزاء المقبرة اليوسفية، وبوابة على مدخلها، وصبت كميات من الإسمنت على الجهة الغربية منها، وواصلت منع الوصول إلى المقبرة، في وقت نصبت فيه العديد من كاميرات المراقبة داخل المقبرة، وكشافات إضاءة على عمليات التهويد بالليل.

يشار إلى أن طواقم بلدية الاحتلال طمست أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، ودمرت ونبشت عددا منها الأسبوع الماضي.