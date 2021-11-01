قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم بلاطة في مدينة نابلس واعتقلت الشابين أحمد أبو مسلم ومحمد شلباية.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين في محافظة رام الله واعتقلت أحمد محمد الخواجا، والفتى عبد الرازق فراس الخواجا، والأسير المحرر أحمد عواد سرور، وعمر طلال سرور، وراني نضال الخواجا، ومحمد جمال الخواجا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، خالد محمد محمود الحيح (43 عاما) من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، والأسير المحرر محمد رزق هماش (25 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

كما وداهمت قوات الاحتلال منزل وهيب الحيح في مخيم الدهيشة وابلغته بضرورة مراجعة نجله محمد لمخابرات الاحتلال في مجمع مستوطنة "غوش عصيون ".

كما أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب حذيفة الجعبري في مدينة الخليل وهو دكتور "المحاسبة" في جامعة الخليل، عقب مداهمة منزله في حي نمره بالمدينة والعبث بمحتوياته.