في دعوى تعويض قيمتها 156 ألف دينار ضد محافظ بالضفة.. الهيئة المستقلة تدفع بعدم دستورية مواد بقانون منع الجرائم الأردني

وطن: تقدم محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، المحامي أحمد نصرة، لمحكمة بداية رام الله بمذكرة يدفع من خلالها بعدم دستورية بعض مواد قانون منع الجرائم الأردني رقم 7 لسنة 1954 ساري المفعول في الضفة الغربية، والتي يتم الاستناد اليها في التوقيف على ذمة المحافظين خلافا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.



وقد تم تقديم مذكرة الدفوع بعدم الدستورية في سياق الدعوى التي سبق للهيئة إقامتها لدى محكمة بداية رام الله في أيلول 2020 نيابة عن المواطن (ل. م) الذي تم توقيفه لفترة طويلة على ذمة محافظ إحدى محافظات شمال الضفة الغربية، وتقدم بشكوى لدى الهيئة المستقلة بهذا الشأن.



وقد قررت محكمة البداية منح النيابة العامة مهلة للرد على مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون منع الجرائم وبشكل خاص ما يتعلق بتوقيف المواطنين على ذمة المحافظ. ومن المتوقع أن تحيل محكمة البداية الدفع إلى المحكمة الدستورية للبت بشأن دستورية التوقيف على ذمة المحافظين.



وأشار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك الى أن هذه الدعوى تأتي في سياق التقاضي الاستراتيجي الذي تعتمده الهيئة كإحدى أدوات انصاف المواطنين وتغيير السياسات العامة المخالفة لحقوق الإنسان، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الدعوى ليس فقط إلى انصاف المواطن وتعويضه عن الظلم الذي لحق به نتيجة توقيفه بشكل تعسفي، وإنما أيضا الحصول على قرار من المحكمة الدستورية بإلغاء المواد التي يستند اليها بعض المحافظين في التوقيف.