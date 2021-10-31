جورج قرداحي .. قلب شجاع

كتب: نارام سرجون

كنت أحس ان الدولار مثل المطوعين الوهابيين قد أدخل الجميع الى الزريبة الخليجية، حيث اشتري المثقفين وتم سوقهم للخدمة الالزامية في دبي والرياض والدوحة وصاروا يكنسون القصور بكتبهم وقصائدهم ودواوينهم التي صارت بأيديهم مثل المكانس في القصور الأميرية، ويمسحون القاذورات بألسنتهم ويلمعون الجهل والجهلة كما يلمعون الاحذية العتيقة. وكم امتلأ هذا الشرق بالمذيعين والاعلاميين والابواق والشعراء والأدباء الذين يتصرفون اما كالبكم او ككلاب الحي، ولكل جرو سعره ولكل كلب ثمن، ولكل نبحة عظمة، ولكل عواء رزمة كلاب تنبح على عابري السبيل الى ان يزجرها صاحبها أو يلقمها العابرون حجرا.

كم نغبط جورج قرداحي على هذا البأس وهذه الشجاعة في ان يرفض كل هذا الابتزاز وان يقول كلمة الحق كما لو انه حضر العشاء الاخير مع السيد المسيح وأخذ وصاياه منه شخصيا، فيما كل اعلامي عربي يشترى والعصا معه وهو يأكل تحت طاولة الامير وبين قدميه.

كأن هذا الرجل قرأ ديوان المتنبي كلمة كلمة حتى صار دستوره، ففي ثباته على موقفه نرى (على قدر أهل العزم تأتي العزائم .. وتأتي على قدر الكرام المكارم)، وفيه نرى (مفرشي صهوة الحصان .. ولكن قميصي مسرودة من حديد).

جورج قرداحي رغم أنه محاصر من كل الاعلام الخليجي منذ ان أعلن انه حر، فإنه لم يبع العروبة ولم يبع سوريا والسوريين، ولم يبع فلسطين، ولم يبع الحرية والأحرار ولم يبع المقاومة، ولم يبع اليمن، ولم يبع نفسه، ولم يبع حتى كلمة واحدة يملكها، فالكلمة التي يقولها صارت تعتز انها سيدة ولا ثمن لها في كل الدنيا، ولا نملك الا ان نقول له، امض بما أنت ماض فيه، وما وصلت اليه لن يصل اليه اعلامي قبلك، فلترعاك السماء يا صاحب القلب الشجاع.