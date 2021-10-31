هيئة الاسرى: " العليا الاسرائيلية" تنظر غدا بالتماس الهيئة المقدم في قضية الاسير نظمي أبو بكر

وطن: قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين مساء الاحد، ان ما تسمى "بمحكمة الاحتلال العليا" ستنظر غدا الاثنين الساعة التاسعة والنصف صباحا بالالتماس المقدم من طاقمها القانوني قبل شهرين، بشأن قضية الأسير نظمي عصفور أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين، بادعاء وتلفيق تهمة تسببه بمقتل جندي إسرائيلي في البلدة.



وأوضحت هيئة الأسرى في بيانها، أن الالتماس تضمن طلبا قانونيا للمحكمة بإصدار قرار بفتح قبر الجندي وإخراج الخوذة التي كان يلبسها وقت الحادثة، ومن ثم تسليمها لطاقم محامي الهيئة، من أجل فحصها على يد مختصين للتحقق من صحة ادعاءات وتلفيق نيابة الاحتلال بشأن التهمة الموجهة بحق الأسير أبو بكر.



وأضافت أنه من حق الأسير أبو بكر وطاقمنا القانوني، التحقق من كافة الأدلة في التهمة المنسوبة اليه، والتي من الممكن أن تُغير مجرى التحقيق بما فيها خوذة الجندي التي تم دفنها بقبره، من أجل تطبيق إجراءات عادلة بمحاكمته المصيرية.



يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو بكر بتاريخ 12/5/2020، أثناء اقتحامها لبلدة يعبد واعتقالها لعدد من المواطنين حينها، ومنذ اعتقال الأسير العام الماضي والإجراءات القانونية فيما يتعلق بقضيته متداولة بمحكمة "سالم العسكرية".

