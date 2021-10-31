ارتفاع الأسعار "التضخم"

كتب: زاهر براهمه

من المعروف اقتصادياً بأن التضخم هو ارتفاع واسع النطاق لأسعار السلع والخدمات لبلد ما، او لقارة، والتي بالضرورة لها من التأثير المباشر على القوة والقدرة الشرائية وكذلك التكاليف الإجمالية للسكان والمواطنين.

وبقليل من تدارك وتشخيص العديد من الظواهر الاقتصادية العالمية ، للأعوام المنصرمة، وفقاً للحالة الوبائية العالمية، وما قبلها من برامج تحفيز، وتيسير كمي مفرط، بما فيها تخفيض للفوائد للحدود الاستثنائية (السالبة) احياناً نجد ان التضخم المستدام، يفسر بزياده المعروض النقدي لبلد ما عن النمو الاقتصادي السنوي المستهدف لذات البلد.

وعليه فإن التضخم الحالي الذي يجتاح العالم بأسره من النوع المفرط، والذي يفوق ال١٠٪؜ بعد تخطي النوع الاول وهو النوع المتسارع والذي يعتبر صحياً، اذا ما كان يوائم النمو الاقتصادي السنوي وبما لا يتجاوز ال ٣٪؜ ويبدو اننا على اعتاب التضخم من النوع الثالث الذي يفوق ال١٠٪؜ وهو النوع الجامح، حيث يقاس مؤشر هذا التضخم من معرفة مؤشر اسعار المستهلك، وكذلك من تكاليف اسعار المنتجات.

لذا كان لنا ضرورة الوقوف ملياً، على مسببات هذا الحال من تسارع وتيره ارتفاع الاسعار على المستهلك وعلى تداعياتها على محدودي الدخل، وكذلك على الدولة بشمولية؛

اولاً ،،،،،

كان لتداعيات الازمة الوبائية العالمية نشوء أزمات سريعة من أهمها، (الارتباك المباشر بسلاسل الامدادات للسلع) وكانت بدايتها تنحصر بأمريكيا ، حيث كانت انعكاساً للحالة الوبائية بالإضافة لتفاقمها بالوضع الجيوسياسي لأوروبا وامريكيا، وخير دليل على ذلك تصريح الرئيس الامريكي عن الارباك بالإمدادات طال معظم المتاجر الامريكية الداخلية، طالباً تدخل الفدرالي الامريكي لإيجاد الحل الامثل للمعضلة، الامر الذي ادى الى التأثير المباشر على اهم التوريدات العالمية، وهي السلع الغذائية، والاستهلاكية، مما اثر بشكل مباشر على اجور النقل البحري تحديداً باكثر من سبعه اضعاف، حيث طالت معظم الدول واكثرها استهلاكاً دول الشرق الاوسط.

ثانيا،،،

ازمة قديمة مستجدة متفاقمة، وهي ازمة الطاقة، والكهرباء تحديداً، فيما بين اوروبا والصين، حيث يعتمد انتاج الكهرباء على انتاج الفحم الحجري من المناجم، بنسبه ٧٠٪؜ و٣٠٪؜

على الغاز المستورد. ولما كانت دول الصناعية تحد من الاعتماد على الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء، بسبب الانبعاثات الغازية التي لها من التأثير السلبي على المناخات المختلفة لدول العالم اجمع، حيث التأثير السلبي المباشر على المحاصيل الزراعية الاولية، القمح ، الذرة، الحبوب الخ، فكان لزاماً على الجميع التقيد بحصص الانتاج الامر الذي انعكس على زيادة الطلب على الغاز ، بأكثر من ثمانية اضعاف، وزيادة الأسعار.

وبما ان اوروبا تستورد الغاز من روسيا، والنرويج، وقطر، فكانت التكلفة اقل مما هي عليه في الصين، الامر الذي دفع الصين الى زيادة انتاج الفحم لمواجهه الطلب المتنامي على الكهرباء لديها. وغير آبهة بقرارات الدول الصناعية العشرين.

ثالثاً ،،،

حالة التعافي من الجائحة، والنهوض الجامح للطلب على السلع والتعافي الاقتصادي، شكل صدمة كبيرة للعديد من الدول، لكي توائم فيما بين الطلبات وعدم وجود حالة تصنيع سليمة، وكذلك سلاسل الامدادات المترهلة اصلاً الامر الذي شكل حالة فجوة كبيرة بين ( الطلب والعرض ) فتزايد الطلب المتنامي، وقلة المعروض من السلع وخاصة الغذائية شكل فارقا ملحوظا بالأسعار.

رابعاً ،،

للأسباب اعلاه تضاعفت الطلبات لدى العديد من الدول بناء على حالة الهلع المتزايدة، من قبل كبرى الشركات والتجار حول العالم لتلبية حاجات مواطنيها، ولتحقيق اكبر عائد من فوارق الأسعار.

النتائج الفعلية ،،،

1- بحسب تقارير صندوق النقد الدولي الاخيرة فان معدل التضخم الحالي قد وصل لقياس غير مسبوق،، بواقع اكثر من ١٢٪؜ حيث يصنف بالتضخم الجامح، واكد معظم الخبراء الاقتصاديين بأن هذا الواقع يحتاج الى اكثر من سنة للتعافي من هذه الآثار السلبية.

2 - العملة الامريكية، لا زالت تتربع على عرش العملات العالمية حالياً وخلال العقد القادم وفقاً لذات التقارير، ولكون سياسة التحفيز المالي للفدرالي الامريكي قائمة ومنذ سنوات، الامر الذي بالضرورة اثر ايجابياً على زيادة النقود بين السكان بالعالم، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للعالم، حيث يلاحظ حجم الاستهلاك العالمي المتزايد لوفرة المال، ولسهولة الاقتراض من البنوك، لتدني نسب الفوائد المدينة بمعظم الدول.

3 - عدم اكتراث الدول العشرين الصناعية بالمتغيرات المناخية وتداعياتها على ضعف انتاج المواد الغذائية بانواعها، وخاصة لدى الصين والهند، التي تعتمد بالدرجة الاولى على انتاج الفحم لمواكبة الطلب المتسارع على الطاقة، لتعظيم الانتاج الامر الذي سيفرض بالضرورة ازمة اخرى على الاقتصاد العالمي، هذا على افتراض استقرار بقيه المؤثرات الاخرى، اهمها انتهاج سياسات الهيمنة للكبار وتداعياتها !!

4 - سيتعين على البنوك المركزية بالعالم وخصاصه الفدرالي الامريكي رفع الفوائد من الحدود الدنيا الحالية وقريباً، لمواجهة الحالة النقدية الميسرة كثيراً.

الارشادات والنصائح العامة؛

١- بهكذا اوضاع ننصح المستثمرين بالاعتماد على الاصول الثابتة، مثل الاستثمار العقاري،

وخاصة بفلسطين، كون العقارات لدينا يتم تقيمها منذ سنوات طويلة بعملتي، الادخار ( الدينار ،، وعمله الاستثمارات ،، الدولار ) بخلاف عملة التداول لدينا الشيقل الذي يتمتع بسعر صرف غير مسبوق .!!

2 - الاستثمار بالأسهم للشركات المنتجة وذات الربحية العالية.

3 - الذهب والمعدن ،، كملاذ آمن.

4- تخفيض النفقات ،، وخاصة الكماليات منها بهذه الأوضاع، والصرف والانفاق على الاساسيات، وعدم مجاراة السلع التي ترتفع أسعارها بشكل متواصل، كون الاحجام عن الشراء يؤدي لزيادة المعروض وبالتالي تخفيض السعر.

5- دعم المزارعين والجمعيات الزراعية، والتصنيع للمنتجات الزراعية، باعتبار ان انتاجية مختلف القطاعات الزراعية متدنية جداً بالوطن العربي عموماً وبالشرق الاوسط خصوصاً للتخفيف من اعباء الاستيراد للمواد الغذائية، وصولاً لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي المنشود منذ سنوات طويلة!!

6- عدم الاعتماد على الاقتراض، وزيادة الاعباء المالية بالظروف الاستثنائية، حيث ان الحالة يمكن ان تتضاعف اذا ما ترافقت مع توترات سياسية اقليمية بواعثها تلوح بالآفاق.

والله ولي التوفيق