البازار الصحي والبيئي لمركز لاجئ يحمل رسائل تشدد على وجود مقاطعة منتجات الاحتلال و تعزيز المنتج الوطني

وطن: افتتح مركز لاجيء الذي يعنى بشؤون الاطفال اللاجئين وقضايا اللجوء في مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم البازار الصحي والبيئي الثاني الذي ينظمه المركز هذا العام بدعم من مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين الفلسطينين.

وافتتح البازار في ملعب مركز لاجئ بمشاركة العشرات من ممثلي المؤسسات والجمعيات الزراعية والنسوية والمزارعين واصحاب المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر من اجل تسويق بضائعهم المختلفة بهدف العمل على تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني بشكل مباشر بين المنتج والمزارع من جهة والمستهلك من الجهة الاخرى ومن اجل تعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال الاسرائيلي.

وتخللت فعاليات البازار العديد من الانشطة الثقافية والتراثية الى جانب افتتاح اكشاك لبيع المنتجات الغذائية الصحية والمزروعات والمشغولات اليدوية من تطريز وغيرها حيث استمرت الفعاليات لعدة ساعات ولاقت ترحيب واستحسان الحضور والمشاركين.

وحضر فعاليات البازار الوزير عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية و الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ونائبه خالد الدرعاوي ويوسف رحال واعضاء من مجلس ادارة الغرفة ومدير مركز بديل نضال العزة وممثلي واعضاء شبكة اللاجئين والمهجرين ورئيس اللجنة الشعبية بمخيم عايدة سعيد العزة ومحمد باسم ابو سرور وازهار ابو سرور اعضاء اللجنة الشعبية ومدير مركز لاجئ محمد العزة واعضاء مجلس الادارة وعلى راسهم الاسير المحرر خالد الازرق وممثلي المؤسسات بالمخيم.

وافتتح البازار بعزف النشيد الوطني الفلسطيني فدائي والوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء فيما تولى عرافة الحفل الناشط في مركز لاجئ علاء دعاجنة الذي رحب بالحضور وتحدث عن فكرة البازار واهدافه.

بدورها تحدثت شذى العزة مديرة وحدة البيئة والصحة في مركز لاجئ عن الاستعدادات للبازار وصولا ليوم الافتتاح واستذكرت الراحل صلاح عجارمة الذي كان مبادرا لاقامة هذا البازار بشكل سنوي وياتي افتتاحه اليوم كتاكيد على الاستمرار بنهج الراحل العجارمة الذي تبقى روحه محيطة وملهمة بالعمل.

واوضحت العزة ان البازار يعتبر البازار الثاني على التوالي ويتضمن 24 كشك لبيع المنتجات زراعية وحرفية ومصنوعات متعددة محلية وزوايا صحية وزوايا للاطفال للاستمتاع بفعاليات البازار.

واشارت العزة الى ان البازار التسويقي والصحي يحمل رسائل عديدة اهمها السعي لدعم الفلاحين وصغار المنتجين من نساء ورجال والحرفيين الى جانب السعي لتعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال والسعي لتحقيق استقلال اقتصادي والابتعاد عن نهج التبعية .

كما اكدت العزة ان مركز لاجئ ومن خلال هذه الفعاليات يوجه رسائل لدعم المؤسسات الحقوقية الستة التي يستهدفها الاحتلال الاسرائيلي من خلال حملة مسعورة في محاولة للنيل منها ومن نضال شعبنا المشروع .

كما اكدت العزة على ان هذا البازار والمشاركين فيه يوجهون رسالة تاكيد على رفض شروط التمويل التي تضعها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي مشددة على ان شعبنا قادر على الابداع والعمل والتميز دون الخضوع لشروط الممولين.

من جهتها قالت داليا العيسة مسؤولة برامج التفعيل المجتمعي في مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ان هذا البازار ياتي ضمن مشروع مبادرات شبابية الذي تنفذه خمس مؤسسات قاعدية على طرفي الخط الاخضر لتعزيز الصمود والعمل وعمل معها المركز ببرامج تدريبات استمرت لمدة عام كامل من اجل توعية الشباب وغرس مفاهيم القضية وتعزيز الصمود حيث تم توظيف ما تعلموه خلال تنفيذهم مبادرة البازار.

واكدت العيسة ان هذا البازار يعزز صمود الفلاحين ويكرس مفاهيم بيئية وصحية في اذهان المشاركين مشيرة الى ان هناك اربع فعاليات ستنفذ في المرحلة المقبلة وهي افتتاح مقر ومركز نسوي مع مؤسسة ابداع في مخيم الدهيشة وحل ازمة للمكرهة الصحية في قرية ارتاح من خلال تعاون ما بين مركز بديل وبيسان ومبادرة تهدف للتعريف بمدينة يافا بالشراكة مع مؤسسة الدار في الداخل المحتل وفعاليات للتعريف بواقع بلدة سلوان بالقدس المحتلة من خلال مؤسسة البستان.

بدورهم قال ممثلي المؤسسات الشعبية والرسمية الذين شاركوا بالافتتاح ان هذا البازار فرصة لتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والجمعيات الزراعية والمنتجين الصغار ويساهم بتعزيز ثقافة مقاطعة الاحتلال.

وقال سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة ان هذه الفعاليات تساهم مساهمة فعلية في مساعدة اهالي المخيمات والتي تقوم عليها المؤسسات المختلفة وعلى راسها مركز لاجئ التي تعمل على مساعدة الناس وتقوية اقتصادهم من خلال هذه الفعاليات.

واكد العزة ان هذه الفعاليات تساهم في تعزيز اواصر التعاون والتخفيف من معاناة الناس خصوصا واننا نعيش بظروف اقتصادية صعبة بفعل ممارسات الاحتلال من جهة وجائحة كورونا واثارها السلبية من الجهة الاخرى.

اصحاب الاكشاك المشاركة بالبازار عبروا عن تقديرهم وشكرهم لمركز لاجئ وكافة الجهات الشريكة التي عملت على افتتاح البازار مؤكدين انه ساهم ويساهم بتسويق منتجاتهم وتعريف الحضور باهمية دعم المنتج الزراعي والمحلي الفلسطيني.

وقالت المزارعة صفية من قرية بتير التي قدمت لبيع مزروعات متعددة من ارضها الى جانب بعض المنتجات الصحية المصنوعة من المزروعات انها تاتي لبيع محصول ومنتجات ارضها اليوم وهي منتجات متعددة وطبيعية 100% معربة عن الامل بان تستطيع تسويق هذه البضائع.

اما الفتاة رغد عجارمة فقد شاركت بالبازار بقسم لبيع الحلويات الصحية التي تصنعها والدتها موضحة ان هذا البازار يساهم بتعزيز اقتصاد المؤسسات الصغيرة التي تعمل لعى تنفيذ صناعات محلية بمستوى وجودة تضاهي اكبر الصناعات.

(المصدر PNN)