"أنصار الله" تعلق على قرارات دول الخليج ضد لبنان وتصف قرداحي بـ"الإنسان الحر"

وطن: وصف رئيس الحكومة التي شكلتها جماعة أنصار الله في اليمن، عبد العزيز صالح بن حبتور، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بـ"الإنسان الحر"، منتقدا الضجة الإعلامية والمقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على لبنان بسبب تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.

وقال بن حبتور، في الحفل الختامي التكريمي لبرنامج البيئة والنظافة العامة، إن "السعودية افتعلت ضجّة إعلامية ضد وزير إعلام لبنان الإعلامي جورج قرداحي"، مؤكدا أن الأخير "صدح بكلمة الحق، وأكد أن الحرب على اليمن عبثية"، وذلك حسب "وكالة سبأ" اليمنية.

وتساءل المسؤول في جماعة أنصار الله: "إن لم تكن الحرب على اليمن عبثية، فماذا نسمي قتل الأطفال والنساء، وقصف المدارس، والمستشفيات، والأعراس، والمآتم، وفرض الحصار على شعب جار؟"، مؤكدا أن السعودية "انزعجت من وصف الإنسان الحر جورج قرداحي، لحرب اليمن بالعبثية"، حسب قوله.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور من العاصمة اليمنية صنعاء ظهرت خلالها انتشار يافطات تحمل صورا لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. وانتشرت صور قرداحي في شوارع مدينة صنعاء في اليمن مرفقة بـ هاشتاغ: "#نعم_جورج_قرداحي_حرب_اليمن_عبثية".

وجاء هذا التحرّك على خلفية حديث لقرداحي، الذي قال فيه رداً على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة الماضي، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات". وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

(سبوتنيك)