الاقتصاد: إحالة 13 مخالفاً للنيابة لتجاوزهم السقف السعري لكيلوغرام الدجاج





وطن: أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد إلى النيابة العامة 13 مخالفاً لتجاوزهم السقف السعري الاسترشادي لكيلوغرام الدجاج المحدد بـ15شيقلاً.



جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وشركائها، 26 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 259 محلاً تجارياً في مختلف محافظات الضفة الغربية، للتأكد من التزامها بالأسعار وخاصة محلات بيع الدواجن.



يشار الى ان السقف السعري الاسترشادي الأعلى لكيلوغرام الدجاج اللاحم محدد من قبل وزارة الاقتصاد بـ15 شيقلا، للمستهلك ومن يتجاوز هذا السقف يتخذ بحقه المقتضى القانوني.