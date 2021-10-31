الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يجمد قرار الاكتتاب الخاص بالتأمين التكميلي

وطن: قال الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في بيان له وصل "وطن" نسخة عنه أنه "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية بشأن محاربة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتشكيل خلية أزمة لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط.

فقد تقرر تجميد قرار الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين المتعلق بالسياسة الاكتتابية الخاصة بالتأمين التكميلي (الاختياري)، بالرغم من عدم كفاية الأقساط الاكتتابية والخسائر التي تكبدتها شركات التأمين لهذا الفرع من فروع التأمين.

ويؤكد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على التزام شركات التأمين العاملة في فلسطين بالقوانين الناظمة لهذه الصناعة وحرصه على مساهمة قطاع التأمين في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني الناجز".