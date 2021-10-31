دولة الاحتلال تقرر رفع طلبات لمّ الشمل للفلسطينيين ومنح الترخيص للبناء في مناطق (ج)

وطن: أعلن وزير الحرب، بيني غانتس، عن تنفيذ عدة قرارات حول تسهيلات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، حسب القناة 12 العبرية.

وأكد غانتس، على تنفيذ خطة بناء مساكن جديدة للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج) في الضفة الغربية والواقعة تحت سيطرة الاحتلال، بالإضافة إلى 1300 وحدة سكنية من المتوقع أن يتم الترخيص لها اليوم الأحد.

وأضافت القناة إن دولة الاحتلال تقوم برفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين غير المسجلين إلى جانب الـ 4000 آلاف شخص المسجلين الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ترخيص المزيد من محطات البنزين في الضفة الغربية، وتشكيل لجنة لدراسة السماح للسائحين الفلسطينيين بالدخول للداخل المحتل.