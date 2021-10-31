الرئيس عباس يقرر تنكيس العلم في الثاني من تشرين الثاني في ذكرى "إعلان بلفور" المشؤوم

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، قرارا بتنكيس العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في دول العالم كافة، في الثاني من شهر تشرين الثاني، الذي يصادف ذكرى "إعلان بلفور" المشؤوم.

وجاء في القرار الرئاسي، تنكيس العلم على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها كافة، في اليوم الثاني من تشرين الثاني من كل عام، وذلك تنديدا "بإعلان بلفور"، وما تمخض عنه من تشريد لشعبنا الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرا للعالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.