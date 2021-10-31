5 وفيات و237 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة و237 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 3978 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس سُجلت في قطاع غزة، وحالتان في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 9، بيت لحم 19، أريحا والأغوار 8، جنين 19، ضواحي القدس 3، الخليل 20، رام الله والبيرة 18، طولكرم 4، نابلس 9، قلقيلية 1، سلفيت 0، وقطاع غزة 125".

وأفادت بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 6، بيت لحم 8، أريحا والأغوار 5، جنين 23، ضواحي القدس 5، الخليل 28، رام الله والبيرة 19، طولكرم 6، نابلس 11، قلقيلية 4، سلفيت 3، وقطاع غزة 254".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 95 مريضًا، بينهم 12 على أجهزة التنفس الاصطناعي.