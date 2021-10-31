3 حالات وفاة وتسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، عن وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا وتسجيل 125 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة في التقرير اليومي الوبائي أنه تم إجراء 620 فحصًا مخبريًا.

وأشارت إلى تعافي 254 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، مبينة أن تراكمي عدد المصابين بلغ 183613 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات النشطة 3930 حالة والمتعافين 178112 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1571 وفاة.

هذا وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة والحالات الخطيرة والحرجة 89 حالة.

وبشأن التطعيمات، أفادت الوزارة بأن عدد الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 768590 جرعة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 475054 شخصًا.