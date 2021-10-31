أغلى فنجان قهوة بالعالم

كتب رامي مهداوي : بما أن الجميع_ في الوقت الحالي_ يتحدث عن غلاء الأسعار المتوقع، أقول نحن بطبيعة الحال نعيش غلاء الأسعار في مدينة رام الله بطريقة لا يوجد لها مثيل على الصعيد العالمي، وربما نحن بحاجة الى الإستعانة بكل من العلماء ديفيد كارد وجوشوا دي أنغريست وغويدو إمبنز الحاصلين على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2021 ضمن منهجيتهم بالعلاقات السببية للإجابة معرفة سبب وجود هذا الغلاء هنا برام الله!!

هل يعقل بأن أدفع ثمن قهوة أمريكية بكاسة كرتون 19 شيكل ما يقارب 5 يورو 6 دولار، لم أجد هذا السعر في برشلونة ولا في روما ولا أيضاً في واشنطن!! مع الأخذ بعين الإعتبار أن حبوب أرابيكا، ذات الجودة الأعلى من بين حبوب القهوة، يتم تداولها بسعر قريب من دولار واحد للرطل في نيويورك!!

وهنا أستذكر ما إختتم به الصديق_ "الزعيم"_ الصيدلي زياد البرغوثي في إحدى منشوراته على الفيسبوك الذي أبدع بوصفه إمارة موناكو: " وفنجان القهوة فيها ارخص من معظم مقاهي رام الله ". المثير للدهشة أن أسعار فنجان القهوة تختلف من منطقة لأخرى، ومن بائع لآخر، كل على هواه، لتطال العديد من السلع والخدمات فى شتى المجالات.

أعترف لكم بأنني بعد ثمن القهوة الذي دفعته تغيرت مفاهيم كثيرة لدي في طبيعة الشراء والإستهلاك اليومي في مدينة رام الله على كافة الأصعدة، بكل وضوح قمت بتغيير النمط الاستهلاكي وهذا ما على الجميع أن يفعلوه، فلا يعقل أن صحن الحمص أو الفول "الأكلات الشعبية" ثمنه يوازي سعر الدجاج!! لماذا سعر ساندويش الفلافل بالصعود في رام الله!! لا يعقل كرتونة البيض تجد سعرها في نفس اليوم وفي محلات تجارية مختلفة يتراوح من 10/12/15/18/20/22 شيكل!!

أنا هنا لا أتحدث عن موجة غلاء الأسعار عالمياً، ولا أتحدث عن مراقبتها وما تقوم به وزارة الإقتصاد الوطني من جهد واضح في ملاحقة المخالفين كان آخره إحالة 301 من المتهمين في التلاعب بالأسعار للنيابة العامة، والمتابعة المستمرة من قبل الوزارة لأسعار السلع الغذائية في السوق الفلسطني، وإطلاق خط الشكاوى 192 للتبليغ عن من يلعب بإستقرار اسعار السلع الأساسية، لكن أتحدث بوضوح بأنه يجب النظر الى أسعار مدينة رام الله بشكل مختلف وبحاجة الى وضع حد الى ما يسمى بالسوق المفتوح.

"سلة السلع" التي يستهلكها أي مواطن في مدينة رام الله هي أضعاف ثمن "سلة السلع" التي يستهلكها أي مواطن في أي مدينة أخرى، ليس هذا فحسب وإنما يجب ان نأخذ بعين الإعتبار الكمية، النوعية وحتى الخدمة ذاتها، أخشى بأننا سندفع يوماً ما ثمن أكياس المشتريات البلاستيكية مبررين ذلك بمحاكاة للأسواق الأوروبية!! والحفاظ على البيئة، بالتالي يجب على المواطن في مدينة رام الله أن لا يخزق طبقة الأوزون وإنما يخزق جيبه!!

يروى عن الخليفة عمر بن الخطاب أنه جاء إليه الناس فقالوا: غلا اللحم فسعره لنا، فقال: أرخصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غلاء سعر اللحم واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب حاجة فتقول أرخصوه أنتم، وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس بأيدينا؟، فقال: اتركوه لهم.

في النهاية أقول بأن المواطن في مدينة رام الله بشكل خاص وكل المدن بشكل عام هو الأساس في قدرته على محاربة غلاء الأسعار، لا تسكت عن حقك وقم بالشكوى في حالة شعورك بالغش أو الغبن أو المبالغة في زيادة الأسعار.