هجوم سايبر إيراني على مواقع وشركات الاحتلال والإعلام العبري يتحدث عن تسريب معلومات ضخمة

وطن: قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إنّ "إيرانيين اخترقوا خوادم شركة لبناء وتخزين المواقع".

وأضافت الصحيفة أنّ ذلك "أدى إلى تسرب معلومات ضخمة"، مشيرةً إلى أنّ "بين الشركات التي كُشفت بياناتها وهي: شركات باصات، هيئة البث العام، اليانصيب، وتطبيق تعارف المثليين “أترف”، الذي سُرّبت تفاصيل حوالى 1000 مستخدم له".

وإلى جانب ذلك، قدّر خبراء محليون "أنها أكبر عملية تستهدف الخصوصية في تاريخ إسرائيل".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، يوم أمس السبت، أنّ مجموعة الهاكرز الإيرانية "Black Shadow" اخترقت وعطّلت خوادم شركة الانترنت الإسرائيلية "Cyberserve".

وذكر الإعلام العبري أنّ المجموعة المسؤولة عن مهاجمة شركة "شيربيط" وشركة التمويل "ك. ل. اس"، استخرجت معلومات عن زبائن الشركة، بينها شركة المواصلات "دان"، وشركة تنظيم الرحلات "بيغاسوس"، ومدونة هيئة البث العام "كان"، وغيرها.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت، الأسبوع الماضي، إنّ "مجموعة السايبر (عصا موسى) نشرت ملفات معلومات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن معطيات مئات الجنود بحسب الظاهر، وطلبة مدارس إعدادية ما قبل العسكرية".

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت" أنه "من بين جملة أمور، تم نشر ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات لواءٍ قتالي، بما في ذلك تخطيط نظم القوات، وأسماء الجنود، ووظائفهم ومؤهلاتهم".