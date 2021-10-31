جيش الاحتلال يجري مناورات تحاكي حربا شاملة ومواجهات بالداخل المحتل

وطن: بدأت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأحد، "التمرين القطري" للجبهة الداخلية، ويحاكي التمرين الذي يستمر حتى الخميس، عدة سيناريوهات لحرب شاملة على عدة جبهات مع اندلاع مواجهات في الداخل المحتل.

وتأتي هذه المناورات،تحت ما يسمى "أسبوع الجبهة الوطنية الداخلية"، وخلال المناورات سيتم اعتماد حالات طوارئ قصوى في سيناريو يحاكي حربا شاملة مع تعرض الجبهة الداخلية إلى قصف إيراني بالصواريخ.

وتستمر التدريبات طوال أيام الأسبوع حتى الخميس المقبل، بمشاركة آلاف الجنود من الجيش وقوات الأمن، وستشمل، إجلاء المستوطنين من خط الصراع وجبهة المواجهة، والتصدي لهجمات إلكترونية والصواريخ التي ستعطل الحياة.

وستتدرب قوات الاحتلال على إخلاء المستوطنين من المستوطنات بالقرب من الحدود ومناطق المواجهة، كما سيتم إجلاء الجرحى إلى المستشفيات، كجزء من الدروس واستخلاص العبر من حرب لبنان الثانية.

ولأول مرة سيشمل التدريب على الجبهة الداخلية، تفريق اي مسيرات قد يشهدها الداخل المحتل خلال حرب شاملة على عدة جبهات، وذلك على غرار الاحتجاجات التي شهدها الداخل المحتل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال هبة الكرامة في أيار/مايو الماضي.