وقفة في جنين تضامنا مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم ودعما للحركة الأسيرة

وطن: شارك العشرات، مساء اليوم السبت، في وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

وشارك في الوقفة التي أقيمت داخل الخيمة في ميدان عميد الأسرى كريم يونس بمدينة جنين، ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات من جنين ومخيمها، وقرى وبلدات المحافظة، وأسرى محررون.

وأكد المشاركون الاستمرار في تنظيم سلسلة من الفعاليات حتى يتم تسليم جثامينهم، ووقف سياسة العقاب التعسفي بحق الحركة الأسيرة، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين تسعة شهداء من محافظة جنين من بين 90 شهيدا.