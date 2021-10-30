الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان وتمنع مواطنيها من السفر إليه

وطن: قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر في بيان، اليوم السبت، إنّ الإمارات "قررت سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه".

وبحسب البيان، فإنّ القرار جاء "تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

ويأتي هذا القرار بعد الخطوة التي افتتحتها السعودية، باستدعائها يوم أمس سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبها من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، وقرّرت إيقاف كل الواردات اللبنانية إليها.

وعلى خطى السعودية، طلبت كل من البحرين والكويت من سفيريها اللبنانيين مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة أيضاً.

وكانت نُشرت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والّتي وصف فيها حرب اليمن بـ"العبثية"، مضيفاً أنّ "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية ومحلية.

وتعليقاً على قرار السعودية والبحرين بشأن لبنان، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من بكركي إن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي "ظُلم وأنا معه".

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب اليوم السبت، إنّ "استقالة الوزير قرداحي قرار يملكه وحده".

بدوره، أبدى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، أسفه لقرار السعودية بشأن لبنان، متمنياً منها "إعادة النظر في قرارها"، ومؤكّداً مواصلة "العمل لمعالجة ما يجب معالجته".

المصدر: (الميادين)