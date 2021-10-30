رفضا لحكم العسكر.. "مليونية" في السودان تطالب بعودة الجيش إلى ثكناته

وطن: خرجت حشود من السودانيين للتظاهر اليوم السبت تحت عنوان "مليونية 30 أكتوبر" رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وسُمع دوي إطلاق النار بالقرب من مبنى المجلس التشريعي في أم درمان، كما أطلقت قوات الأمن الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.

من جهتها، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن اثنين من المتظاهرين قُتلا جراء إطلاق الرصاص في أم درمان.

وقد تجمع المتظاهرون في مواقع عدة بالخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ابتداء من بعد ظهر اليوم السبت، رافعين الأعلام السودانية وشعار "الردة مستحيلة"، ومرددين هتافات تطالب بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وإعادة حكومة عبد الله حمدوك والالتزام بالوثيقة الدستورية والإفراج عن جميع المعتقلين.

كما دعا بعض المتظاهرين إلى تنصيب حمدوك رئيسا مدنيا لعبور الفترة الانتقالية.

قطع الجسور والاتصالات

وأغلق الجيش الجسور الرئيسة يحول دون انتقال جموع من المتظاهرين إلى الخرطوم.

ويواجه المتظاهرون صعوبات في التواصل جراء انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات، كما ذكر أن السلطات وحّدت بث الإذاعات الخاصة مع الإذاعة الرسمية.

وبعيدا عن العاصمة، خرجت مظاهرات في مدينة الأبيض (غربي السودان) لرفض قرارات البرهان والمطالبة بالدولة المدنية.

كما خرجت مظاهرات أيضا في مدينة القضارف (شرقي السودان) للمطالبة بالحكم المدني.

وفي ولاية النيل الأبيض (جنوبي البلاد) نظم موظفو شركة بابكو لخطوط أنابيب النفط وقفة احتجاجية في حقلي الجبلين وأم دباكر رفضا لقرارات قائد الجيش.

وخارج السودان، نظمت الجاليات السودانية مظاهرات في عواصم ومدن عديدة بالتزامن مع "مليونية 30 أكتوبر" لرفض قرارات قائد الجيش والمطالبة بإرساء حكم مدني والإفراج عن جميع المعتقلين.

وخرجت المظاهرات في بيروت ولندن وباريس وتورينو وسيدني وملبورن وكانبيرا.

وقبيل خروج المظاهرات في السودان، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الأمن للامتناع عن قمع المتظاهرين السلميين واحترام حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة نت