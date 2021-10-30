مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة من الخليل



وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مواطنين في حارة جابر بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأكد الناشط في حقوق المدافعين عن الخليل عارف جابر، ان عددا من المستوطنين رشوا غاز الفلفل في وجه فتى، ما أسفر عن إصابته بحروق، كما اعتدوا على عائلة جابر بالألفاظ النابية، والشتائم، وإلقاء القاذورات باتجاههم، تحت حماية من قوات الاحتلال.

وبين ان المستوطنين ما زالوا يتدفقون في شوارع البلدة القديمة وحاراتها للاحتفال "بسبت سارة"، بهدف تهويد المدينة.

(وفا)